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Salihli'de yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine 6 gözaltı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl, Salihli...

Salihli'de yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine 6 gözaltı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl, Salihli İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Salihli ile Manisa'nın diğer ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucu C.B., Z.A., M.S., M.T., E.Ö. ve S.S. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 7 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 av tüfeği kartuşu, 64 adet 9.9 mm fişek ve 8 şarjör ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden C.B., Z.A., M.S. ve M.T. tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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