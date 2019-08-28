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Salihli'de tek katlı ev yandı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tek katlı evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde hasar meydana geldi. Salihli'ye bağlı Adala Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Ünsal'a ait tek katlı evde, saat 13.30 sıralarında,...
GÜVENLİK 28.08.2019, 16:36
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, tek katlı evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde hasar meydana geldi.
Salihli'ye bağlı Adala Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Ünsal'a ait tek katlı evde, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Salihli'ye bağlı Adala Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Ünsal'a ait tek katlı evde, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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