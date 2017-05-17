Salihli'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza dün gece, Salihli-Poyrazdamları Mahallesi yolu Atış Poligonu Mevkii'nde meydana geldi. Poyrazdamları Mahallesi'nden Salihli ilçe merkezi yönüne gelen Aytan Özcan, yönetimindeki 45 PR 185 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Aytan Özcan ile yanındaki Osman Özcan yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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