Salihli'de kaçak rakı ve hintkeneviri ele geçirildi

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde yapılan operasyonlarda kaçak üretim rakı, hintkeneviri cinsel uyarıcı hap ve jel ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasalan Mahallesi Gediz Nehri yakınlarında hintkeneviri ekimi yapıldığını öğrendi. Operasyon yapan ekipler, nehir yatağı içinde oluşan adacıklarda, 455 kök hintkeneviri ele geçirdi. Hintkenevirlerini ekenin kim olduğu ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Kentteki bir diğer operasyonda, Durasıllı Mahallesi'nde bulunan bir markette jandarma tarafından arama yapıldı. Pet şişelerde 20 litre kaçak üretim rakı, 70 cinsel uyarıcı jel, 388 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Market sahibi O.A. gözaltına alındı.

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