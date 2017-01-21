Salihli'de FETÖ'den 5 tutuklama

Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), () - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı MHP'li Yalım Şenkaya ile AK Parti Belediye Meclis Üyesi Volkan Gökmener'in de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Salihli, Turgutlu ve Kütahya'da, polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yalım Şenkaya, Salihli Belediye Meclis Üyesi Gökmener'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla, diğerleri savcılıktan serbest bırakıldı.