Salihli'de FETÖ'den 16 gözaltı

Ekrem ÇAĞLAR / SALİHLİ(Manisa), () - MANİSA'nın Salihli İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişi, bulundukları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Salihli'nin Adala Mahallesi'nde bir evde haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişinin saklandığını belirledi. Eve, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

İki katlı binanın ilk katında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi ile ev sahibi gözaltına alındı. Şüpheliler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında, üzerinden sahte kimlik çıkan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen bir üsteğmenin de bulunduğu bildirildi.