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Salihli'de FETÖ'den 11 gözaltı

MANİSA'nın Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı MHP'li Yalım Şenkaya ile Salihli Belediye Meclis Üyesi AK Partili Volkan Gökmener'in de aralarında bulunduğu 11 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına...

Salihli'de FETÖ'den 11 gözaltı
MANİSA'nın Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı MHP'li Yalım Şenkaya ile Salihli Belediye Meclis Üyesi AK Partili Volkan Gökmener'in de aralarında bulunduğu 11 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Salihli, Turgutlu ve Kütahya'da, polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Yalım Şenkaya, Salihli Belediye Meclis Üyesi Gökmener ile geçen seçimde MHP Manisa'da 9'uncu sıra milletvekili adayı olan Murat Erim ile aralarında esnaf ve işadamlarının da bulunduğu 11 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişinin daha arandığı ifade edildi.
 

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