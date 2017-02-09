Saldrıya uğrayan 112 Acil Servis çalışanlarından şiddete tepki

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,() - KONYA'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışma sırasında, yaralının arkadaşlarının tesadüfen oradan geçen 112 Acil Servis ambulansını durdurup sürücüyü dövmesi üzerine, sağlık çalışanları bugün, kendilerine yapılan şiddeti protesto etti.

Merkez Meram İlçesi'nde geçtiğimiz 7 Şubat Salı günü, borç alacak konusu yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Yaralının arkadaşları, bir hastaya müdahale ettikten sonra 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne geri dönmekte olan ve tesadüfen oradan geçen ambulansı durdurup, ambulans sürücüsü 41 yaşındaki Göksel Yorgancı'ya saldırıp dövdü. Yaralı aynı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıya uğrayan sürücü Yorgancı da saldırganlar hakkında polise şikayette bulundu.

112 Acil Servis çalışanları bugün, İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Gruptan bazıları ellerini, kanı sembol etmesi için kırmızı boyaya batırıp, üstlerindeki önlük ve ambulansın üzerine ellerinin izini çıkartması dikkat çekti. Önlüklerini ve ambulansı ellerini batırdıkları kırmızı boyayla ellerinin izini çıkardı. 'Sağlıkçıya uzanan eller kırılsın', 'Sağlığa yönelik şiddete hayır', 'Sağlık sorunu şiddetle çözülmez' yazılı dövizler taşıyan sağlık çalışanları bir süre slogan attı.

Grup adına konuşan Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı önleyici her türlü caydırıcı tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasına yönelik yasa çıktı. Ancak tam anlamıyla sağlıkta şiddete çözüm bulunamamış, sağlıkta şiddetin önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur" dedi.



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