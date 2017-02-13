Saldırıyla suçladığı eski sevgilisini şikayet etti

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN / MERSİN,() - MERSİN'de şarkıcılık ve fitness eğitmenliği yapan transseksüel 44 yaşındaki Burçin Yerdelen, eski sevgilisi 27 yaşındaki Y.K.'nın altınlarını çalıp kendisini dövdüğünü öne sürerek, 'Beni koruyun yoksa öldürüleceğim" dedi.

İddiaya göre 1.5 yıl Y.K. ile ilişki yaşayan Burçin Yerdelen'e göre, geçen 30 Ocak günü sevgilisi evinden 18 bin TL değerinde altın ve elektronik eşya çalarak ortadan kayboldu. Hırsızlığı fark edince polise giderek şikayetçi olan Burçin Yerdelen, iddiaya göre sevgilisi ve onun ailesi tarafından beyzbol sopalarıyla dövüldü. Darp raporu aldıktan sonra tekrar şikayetçi olan Yerdelen, hayatının tehlike altında olduğunu söyledi.

'EVİMİN ÖNÜNDE SALDIRDILAR'

1.5 yıllık sevgilisini kendisine şiddet uyguladığını ve daha önce de altınları ve evlerinin tapularını almaya kalktığını ifade eden Yerdelen şöyle devam etti:

''En son olayda altınlarımı, tabletlerimi ve telefonlarımı çaldıktan sonra Kocaeli'ne kaçtı. Ben şikayetçi oldum. Şikayetimi çekmemi istediler ama çekmedim. Beni kapımın önünde dövmeye başladılar. Beyzbol sopaları ve pompalı tüfeklerle geldiler. Komşularım da şahit. Boynuma, bacaklarıma ve bel bölgeme sopalarla vurarak şikayetten vazgeçmemi söylediler tehdit ettiler. Altınlarım, telefonlarım ve tabletlerim çalındığı için şikayette bulundum. Bacaklarım ve bel bölgemden yara aldım. 18 bin TL değerinde eşyam da gitti.''

'ÖLDÜRECEKLER BENİ'

Öldürülmekten korktuğunu anlatan Burçin Yerdelen, gözyaşları içinde sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davamdan vazgeçmezsem öldürecekler beni. Bu nedenle koruma talep ediyorum. Eğer bir kadının daha ölmesini istemiyorsanız, bunu yapmanızı istiyorum. Ben resmi olarak koruma talebinde bulundum ama savcılığa intikal etmediği için kabul edilmediğini söylediler.''

ESKİ SEVGİLİ: İDDİALAR ASILSIZ

Telefonla ulaşılan Y.K. ise iddiaların asılsız olduğunu, darp tarihinde İzmit'te olduğunu, buna ilişkin kanıtları da toplayıp Yerdelen'den davacı olduğunu ve adalet önünde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını söyledi.



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