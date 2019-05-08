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Saldırıların sürdüğü İdlib, harabeye döndü

Hasan KIRMIZITAŞ- İbrahim MAŞE- Mustafa KANLI/İDLİB (Suriye), ()-SURİYE'nin İdlib kentinin kırsal mahalleleri ile kasaba ve köyler, son günlerde Rusya'nın desteklediği rejimin şiddetli hava saldırılarıyla harabeye döndü. Savaş uçakları İdlib’in...

Saldırıların sürdüğü İdlib, harabeye döndü

Hasan KIRMIZITAŞ- İbrahim MAŞE- Mustafa KANLI/İDLİB (Suriye), ()-SURİYE'nin İdlib kentinin kırsal mahalleleri ile kasaba ve köyler, son günlerde Rusya'nın desteklediği rejimin şiddetli hava saldırılarıyla harabeye döndü. Savaş uçakları İdlib’in yanı sıra Hama'nın kuzeyinde kırsaldaki yerleşim yerleriyle, okul ve hastaneleri de hedef alıyor.
​Suriye rejimi, geçen yıl Temmuz ayında Deraa’da kontrolü sağladıktan sonar muhaliflerin elindeki son şehir merkezi olan ve ele geçirilen yerlerden tahliyeler ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’e taarruza geçti. Rejimin hedefindeki İdlib’in kırsalına yönelik geçen yıl Ağustos ayında Rusya desteğiyle başlattığı bombardıman, Eylül ayında Türkiye’nin ara buluculuğu ile Soçi’de varılan mutabakat sayesinde durduruldu. Ancak, aradan geçen süre içerisinde mutabakatı ihlal eden Rusya destekli Esed rejimi, gösterilen tepkiler ile saldırılarını durdurdu.
SALDIRILAR 26 NİSAN'DA YENİDEN BAŞLADI
Karadan saldırıların neredeyse hiç durmadığı İdlib ve Hama kırsalına yönelik bombardıman ise geçen 26 Nisan günü yeniden başladı. Rusya’nın desteğiyle Esed rejimi, İdlib’in güneyi ile Hama’nın kuzeyinde kalan bölgelere savaş uçağı ve helikopterlerle gece gündüz demeden bomba yağdırmaya başladı. Dozu giderek artan saldırılarda onlarca kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve binlerce kişi de zorunlu olarak evlerini terk ederek güvenli gördükleri Türkiye sınırına göç etti.
OKUL VE HASTANELER DE HEDEF ALINDI
Esed rejiminin savaş uçakları ile düzenlediği bombardıman, sadece yerleşim alanları ile sınırlı kalmadı. Rejim havadan yaptığı saldırılarda kamu hizmeti verilen okullar ile hastaneleri hedef alarak bombaladı. İdlib ve Hama kırsalındaki okulların büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, hastaneler ile acil medikal müdahalelerin yapıldığı sağlık tesislerine dönüştürülen mağaralar da yerle bir oldu. Kırsal bölgelerde yaşayan siviller, saldırılar nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanabilmek için İdlib kent merkezindeki hastanelere gitmek zorunda bırakıldı.
HER YER HARABEYE DÖNDÜ
Her gün onlarca uçağın gece gündüz demeden yüzlerce bomba bıraktığı İdlib kırsalındaki yerleşim yerleri adeta harabeye döndü. Sivillerin zorunlu göç etmek zorunda kaldığı kasaba ve köylerde, her yapıda saldırıların izlerine rastlanıyor. İnsanların nadiren gözüktüğü kasaba ve köylerde geriye enkaz yığınları kaldı.

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