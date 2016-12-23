Saldırı hazırlığındaki DHKP-C'li yakalandı

İSTANBUL Okmeydanı'nda bir derneğe düzenlenen operasyonda polis, saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen bir kişiyle birlikte 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 el yapımı bomba ile 13 molotof kokteyli ele geçirildi. Yapılan operasyon polis kameralarına da yansıdı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin yeni bir eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. TEM ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz çarşamba günü Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneği'ne operasyon düzenledi. TEM Özel Tim ekipleri, dernek binasında çelik plakalarla duvara sabitlenip güçlendirilmiş kapıların açılmaması üzerine bir duvarı kırıp içeriye girdi. Bu sırada bazı polisler de itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencerelerden binaya girerek arama yaptı.



2 EL YAPIMI BOMBA İLE 13 MOLOTOF KOKTEYLİ ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda saldırı hazırlığında olduğu belirtilen C.K. ve dernekte bulunan M.D., H.K., P.B., M.T, G.S., ile 18 yaşından küçük R.K. yakalanarak gözaltına alındı. Dernekte yapılan aramalarda 2 el yapımı bomba, 13 molotof kokteyli, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. 18 yaşından küçük R.K. ise Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA



Derneğe düzenlenen operasyon polis kameralarına da yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binanın camından içeriye girdiği; hilti ve balyozlarla da duvarı kırdığı görülüyor. TEM ekipleri aramalarda bir odada molotof kokteylleri ve el yapımı bombaları ele geçiriyor.