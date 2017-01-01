ORTAKÖY'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı saldırgan kulüp kapısında görülüyor.
Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı
ORTAKÖY'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı saldırgan kulüp...
01 Ocak 2017 Pazar 21:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.