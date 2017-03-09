Saldırgan vaşak kuduz çıktı

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, evinin bahçesinde 56 yaşındaki Hasan Toygun'a saldırıp yaralayan vaşakın kuduz olduğunun saptanması üzerine yetkililer mahallede önlem aldı.Olay, dün saat 03.30 sıralarında Serçin Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Toygun evinin bahçesindeki tuvalete giderken vaşak saldırına uğradı. Hasan Toygun'un oğlu Hakan Toygun, gürültü üzerine dışarıya çıkıp vaşakı tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi. Hasan Toygun, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Olay sonrası Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Söke İlçe Müdürlüğü'nün yaptığı tetkiklerde vaşak için kuduz tesbiti yapıldı. Bu gelişmenin ardından Hasan Toygun ve ailesine kuduz aşısı yapıldı. Vaşakın mahallede herhangi bir hayvana saldırmış olabilceği ihtimali üzerine mahalle sakinleri uyarıldı.

FOTOĞRAFLI