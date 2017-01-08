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Saldıran pitbulu bıçakladı

Faruk KIYAK- Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde 18 yaşındaki Volkan Akbaba, gezdirdiği köpeğine saldıran pitbul cinsi köpeği bıçakladı. Köpek telef olurken, yaşananları gören bir kadın iddiaya...

Saldıran pitbulu bıçakladı

Faruk KIYAK- Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde 18 yaşındaki Volkan Akbaba, gezdirdiği köpeğine saldıran pitbul cinsi köpeği bıçakladı. Köpek telef olurken, yaşananları gören bir kadın iddiaya göre silah çekerek tehditte bulundu. Volkan Akbaba ve kadın, polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Olay akşam saatlerinde, Başiskele Körfez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Akbaba Cane Corso cinsi 'Tyson' isimli köpeğini gezdirirken, 'Baron' isimli pitbul cinsi köpek saldırdı. Volkan Akbaba korkuya kapılarak üzerindeki bıçağı çıkartıp, köpeğine saldıran pitbula sapladı. Koşarak uzaklaşan pitbul cinsi köpek aldığı yara ile telef oldu. İddiaya göre yaşananları gören bir kadın silah çekerek Volkan Akbaba ile yanında bulunan Abdullah Eren Keskin'e tepki gösterdi. Volkan Akbaba ile kimliği öğrenilemeyen kadın polis merkezine götürülürken, birbirlerinden şikayetçi olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Volkan Akbaba pitbul cinsi köpeğin sahibini tanıdığını ve köpeğin genelde bağlı bulunduğunu belirterek, "Köpeği kovmaya çalıştım. Benim köpeğim parkta bağlıydı. Bende köpeğimi o panikle çözmeye çalıştım. Tam çözdüğüm anda bana doğru geldi. O anki refleksle bıçağımı çıkardım köpeğe sapladım. O anda benim köpeğimi ısırdı. Ondan sonra bir kadın geldi. Kadın bize silah çekti, tehditler savurarak. 'Köpeğe yazık değil mi?' dedi. Tamam o köpeğe yazıkta köpek beni parçalasa ne olacaktı. Benim köpeğimin sağ patisi tutmuyor şu an. Sırtında da yaralar var, çok feci şekilde dişlemiş" dedi.
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