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Salça kazanına düşen çocuğa ambulans helikopterli sevk

BALIKESİR'de, 2 yaşındaki E.A. bahçede oyun oynarken salça kazanına düştü. E.A., Burhaniye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.  Burhaniye...

Salça kazanına düşen çocuğa ambulans helikopterli sevk
BALIKESİR'de, 2 yaşındaki E.A. bahçede oyun oynarken salça kazanına düştü. E.A., Burhaniye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. 
Burhaniye ilçesindeki evinin bahçesinde oyun oynayan E.A., iddiaya göre dengesini kaybederek, kaynayan salça kazanının içine düştü. Ailesinin durum fark etmesiyle Burhaniye Devlet Hastanesi’ne götürülen E.A., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçilip, ambulans helikopter ile Ankara Gülhane Eğitim ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan E.A.'nın vücudunun büyük bir bölümünde birinci derece yanıklar olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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