Sakız kutusu içindeki uyuşturucuya 2 tutuklama

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de sakız kutuları ve küçük el çantaları içine gizlenmiş uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, Ankara plakalı 2 araçta bulunan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş, F.K., A.B. ve M.K. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, sakız kutuları ve küçük el çantalarının içine gizlenmiş 31 gram metamfetamin ele geçirildi. A.B. ve M.K. işlemlerinin ardından salıverilirken, gözaltına alınan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş. ve F.K. mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 kişiden F.K. ile M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.