Sakat bırakan ortağını öldürttü iddiası

MERSİN'in Anamur ilçesinde evinin önünde öldürülen Veysel Meşe'nin (46) katil şüphelisinin, ambulans sürücüsü Ayhan S. (39) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ayhan S., cinayeti, daha önce Meşe'nin silahla vurdurup bacağının kesilmesine neden olduğu amcası Nevzat S.'nin (49) azmettirdiğini ileri sürdü. Veysel Meşe ile Nevzat S.'nin ortak gazino işlettiği öğrenildi.

İskele Mahallesi'nde geçen 20 Ekim'de meydana gelen olayda, evine gelen Veysel Meşe, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürüldü. Soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi. Yapılan inceleme ve elde edilen bilgiler doğrultusunda cinayet şüphelisi olduğu belirlenen 112 Acil merkezinde ambulans sürücüsü Ayhan S. gözaltına alındı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ayhan S., kendisini amcası Nevzat S.'nin azmettirdiğini, olay yerine ise arkadaşı Lokman K.'nin (37) getirip götürdüğünü anlattı.

Veysel Meşe'nin birlikte gazino işletmeciliği yaptığı arkadaşı Nevzat S.'yi aralarındaki borç-alacak meselesi yüzünden vurdurduğu, bu yüzden Nevzat S.'nin sol bacağının kesildiği belirlendi. Şüphelinin ifadelerinin ardından Nevzat S. ile Lokman K. de gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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