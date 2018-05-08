Sakarya Üniversitesi'nden 'kripto para' incelemesi

SAKARYA Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, üniversitenin internet sunucusu üzerinden 'kripto para madenciliği' yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Prof. Dr. Yalçın, sanal para üretiminin Teknokent'te yapıldığını ve firmanın uyarılması üzerine faaliyetin durdurulduğunu belirterek, böyle bir bulguya üniversite içinde rastlamadıklarını, incelemelerin sürdüğünü söyledi.Sakarya Üniversitesi'nde okulun bilgisayar altyapısı, sunucusu ve enerji sistemi kullanılarak 'kripto para madenciliği' yapıldığı öne sürüldü. Üniversitenin internet sisteminde son zamanlarda yaşanan yavaşlama ve internet üzerinden yapılan sınavlarda yaşanan aksaklıkların 'kripto para' üretimi yapıldığı için meydana geldiği iddia edildi. Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ismiyle açılan sahte sosyal medya hesabından 'Kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu maalesef doğru' şeklinde paylaşım yapılması ise dikkatleri üniversitenin üzerine çekti. İddialar üzerine üniversitede konuyla ilgili teknik araştırma yürütmesi için bir araştırma komisyonu kuruldu. Yapılan ilk incelemede, üniversite sisteminde konuyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı.Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Yalçın, sanal para faaliyetinin Sakarya Üniversitesi Teknokent'te ticari faaliyet yürüten bir firma tarafından yürütüldüğünü, bunun üzerine yapılan uyarılar sonrası şirketin bu faaliyete son verdiğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın şöyle konuştu:"Ümit Hocam'ın sahte hesabı açılmış, savcılığa başvurduk. Bu konuda bilişimden 3 hocamızı görevlendirdik. İddia edilen her konuda, bize ulaşan her türlü bilgi çerçevesinde inceleme yaptıracağız. Teknokent tarafı var, Sakarya Üniversitesi içinde olup olmadığı var, en kısa sürede detaylı bir rapor sunacağız. Bu firmanın o yönde bir çalışması olmuş, ama bizim öyle bir bağlantımız yok. Böyle bir bulguya üniversite içinde rastlayamadık. Burada ayrıntılara baktıkça böyle bir şey var mı, yok mu onu göreceğiz. Dönemsel yavaşlıkları ona bağlamak doğru değil. 90 bin öğrencimiz var, sunucuların yoğun olması olabilir. Dönemsel yoğunluklar yaşıyoruz. 1 yılda 300 binden fazla çevrimiçi sınav yaptık. Bin küsurunda sorun oldu. Bunu direk ona bağlamak mümkün değil. Sakarya Üniversitesi'nin içinde buna bağlı bir sorun yansımadı. Onunla ilgili sistemi devamlı gözetleyen tedbir sistemlerimiz var. Bununla ilgili tıkanma, aşırı sunucu sıkıntısı rapor edilmedi. Ufacık da olsa gözden kaçan bir şey varsa, onun üzerine gidiyoruz. Konuyla ilgili rapor hazırlandığında kamuoyuna sunacağız. Teknopark'ın ayrı bir müdürlüğü var, yeni bir olay değil. 3 ay önce olduğunu söylediler, yapan firma uyarıldı ve son verildi bu işe. Üniversitenin enerji sistemini, sunucuları ve bilgisayar altyapısını kullanmaları söz konusu değil. Kendi ekipmanlarıyla yapmışlar bu işi."ADINA SAHTA HESAP AÇILDITwitter'da yapılan açıklamaların kendisiyle ilgisi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ise savcılığa gidip şikayette bulunduklarını belirterek, "Ben de olayları dışarıdan izliyorum. Bu iddialarla ilgili siber üzerine bir komisyon kurduk. Üniversitedeki tüm bu iddiaları değerlendirecek kurduğumuz bu komisyon. Bir deli kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkaramadı. Bu sayfa benim adıma Nisan ayında açılmış, dün haberim oldu. Hemen dün gerek savcılığa gerekse siber suçlar şubesine gidip ifademi verdim. Bu sayfanın kim tarafından açıldığının bulunması için talepte bulundum. Hakkında kanuni işlem yapılmasını istedim. Gelip bizimle görüşülseydi daha iyi olurdu" dedi.TEKNOKENT'TE SANAL PARA MADENCİLİĞİ YAPMIŞSakarya Üniversitesi Teknokent Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Sakarya Teknokent A.Ş. bünyesinde bir akademisyene ait böyle bir firma nisan ayı içerisinde tespit edilmiş ve kendisine 28 Mart 2018 tarihinde 2018-079 sayı nolu resmi yazı ile uyarıda bulunulmuş ve bu faaliyetlerin durdurulması istenilmiştir. Bunun üzerine nisan ayı sonu itibari ile ilgili firmanın kripto para madenciliği işine son vermiştir. Bu faaliyetlerini 3 aydır sürdürdüğü tespit edilen ilgili firmanın yapmış olduğu bu faaliyette kendi internet bağlantısını ve kendi enerji sayacını kullandığı için şirketimizde herhangi bir internet hızı yavaşlamasına yol açmamış, enerji kullanım bedeli ise ilgili firmaya aylık olarak fatura edilmiştir."

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