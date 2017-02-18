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Sakarya Üniversitesi'nde Bylock kullanan 7 akademisyen tutuklandı

  Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT raporu ile Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan...

Sakarya Üniversitesi'nde Bylock kullanan 7 akademisyen tutuklandı

 

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT raporu ile Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan Sakarya Üniversitesi'nde görevli 10 akademisyenden 7'si tutuklandı.
Sakarya Üniversitesi'nde görevli 10 akademisyen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edildi. 10 akademisyenin sorgulaması bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında kapatılan Süleyman Şah Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Hüseyin Ekiz'in oğlu Yunus Ekiz'in de bulunduğu 7 akademisyen tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

 

 

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