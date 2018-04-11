Sakarya Nehri'ne düşen çiftçinin 9 gün sonra cesedi bulundu

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde traktörü nehre devrildikten sonra kaybolan çiftçi Osman Karakullukçu'nun (72) cesedi, 9 gün sonra bulundu.

Karasu Adatepe Mahallesi'nde 9 gün önce kontrolden çıkan traktör Sakarya Nehri'ne devrildi, akıntıya kapılan Osman Karakullukçu kayboldu. AFAD, Bursa Emniyet Müdürlüğü Sualtı Ekibi, Jandarma Özel Harekat, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi arama çalışmalarına bu sabah devam etti. Zodyak botlarla ve su altına dalış yapan polis ve jandarmaya bağlı dalgıçlarla nehri tarayan ekipler, Karakullukçu'nun cesedini, traktörün devrildiği noktanın 11 kilometre uzağındaki Hürriyet Mahallesi mevkiinde suyun altında buldu. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan ceset, Karasu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.



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