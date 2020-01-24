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Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi adliyede
GÜVENLİK 24.01.2020, 11:25
SAKARYA'da, 588 bin 30 uyuşturucu hap ve yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ile vitamin haplarının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu, 5 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1'i yabancı uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı depo ve 4 evde yapılan aramalarda 588 bin 30 ecstasy uyuşturucu hap, yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 133 bin 660 TL, 63 bin 363 Dolar, bin 940 Euro ile 1 Riyal ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1'i yabancı uyruklu, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı depo ve 4 evde yapılan aramalarda 588 bin 30 ecstasy uyuşturucu hap, yaklaşık 3 milyon cinsel içerikli hap ve vitamin hapları ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 133 bin 660 TL, 63 bin 363 Dolar, bin 940 Euro ile 1 Riyal ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
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