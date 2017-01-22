Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Esentepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 41 BJ 949 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen Erdem Sezer idaresindeki 54 KD 529 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 45 PA 1697 plakalı hafif ticari araca çarparken, arkadan gelen 45 YE 606 ve 34 HM 5193 plakalı otomobiller de kaza yapan araçlara çarptı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, 8 kişi yaralandı. Adapazarı'nda bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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