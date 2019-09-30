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Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü
SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını kaybetti. Kaza, saat 03.30 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek Çakallı mevkiinde meydana geldi. Ankara isikametinde ilerleyen H.T. idaresindeki 06...
GÜVENLİK 30.09.2019, 10:35
SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını kaybetti.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek Çakallı mevkiinde meydana geldi. Ankara isikametinde ilerleyen H.T. idaresindeki 06 EV 6503 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan B.E. idaresindeki 51 BL 120 plakalı TIR’a yandan çarptı. Tansu Bodur (35) idaresindeki 34 UFV 65 plakalı otomobil ise otomobile çarparak takla attı. Kazada, Tansu Bodur olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, TEM Otoyolu Hendek Çakallı mevkiinde meydana geldi. Ankara isikametinde ilerleyen H.T. idaresindeki 06 EV 6503 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan B.E. idaresindeki 51 BL 120 plakalı TIR’a yandan çarptı. Tansu Bodur (35) idaresindeki 34 UFV 65 plakalı otomobil ise otomobile çarparak takla attı. Kazada, Tansu Bodur olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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