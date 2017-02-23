Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

 Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 660 gram esrar ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Akyazı'da 5 eve eş...

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

 Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 660 gram esrar ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Akyazı'da 5 eve eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kapıları koçbaşıyla kırarak açan polis, yapılan aramalarda 24 kilo 660 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.
Operasyon sonrası yapılan yol kontrollerinde de durdurulan çok sayıda araçta arama yapıldı. 4 gram esrar ile 2 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.