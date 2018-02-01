mersin escort bayan bodrum escort bayan izmit escort porno izle facebook beğeni hilesi
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Polislerin EK GÖSTERGE mağduriyeti meclis'te dile getirildi..!
Polislerin EK GÖSTERGE mağduriyeti meclis'te...
Son dakika... Vergi Dairesi binasında patlama
Son dakika... Vergi Dairesi binasında...
(Görüntülü Haber) Kilis'e gece 2 roket atıldı
Kilis'e gece 2 roket atıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı...

Sakarya'da sosyal medya operasyonu: 1 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto edip Türkiye'yi aşağılayıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Sakarya Emniyet...

Sakarya'da sosyal medya operasyonu: 1 tutuklama

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto edip Türkiye'yi aşağılayıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medyada Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili Türkiye'yi aşağılayıp, terör örgütlerini övücü paylaşım yaparak harekatı protesto edenlere yönelik operasyon düzenledi. Polis, şüphelilerin evlerine eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı. 1 kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı. 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan