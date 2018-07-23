Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

Sakarya'da OSB girişinde iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) besleyen ana doğalgaz borusunun, kazı çalışması sırasında patlaması paniğe neden oldu. Ekipler tarafından OSB'deki 4 fabrika ve 2 mahallenin gaz arzı kesildi. Arifiye...

Sakarya'da OSB girişinde iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı
SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) besleyen ana doğalgaz borusunun, kazı çalışması sırasında patlaması paniğe neden oldu. Ekipler tarafından OSB'deki 4 fabrika ve 2 mahallenin gaz arzı kesildi.
Arifiye ilçesi Zekeriya Gözyuman Caddesi'nde yol çalışması sırasında kazı yapan iş makinesi, bölgeyi besleyen ana doğalgaz borusunu patlattı. Borudan gaz sızdığını hisseden işçiler durumu hemen Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazı çalışması yapılan caddeyi dubalar yerleştirip trafiğe kapattı. Gazın sızdığı alana kimse yaklaştırılmazken, AGDAŞ ekipleri bölgedeki doğalgaz akışını kesti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye araçları olay yerinde yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı hazır bekletildi. Ekiplerin, onarım çalışmasının sürdüğü belirtildi.
Gazın kesilmesiyle 1'inci OSB'de faaliyet gösteren 4 fabrika ile Aşağıkirazca ve Karaaptiler mahalleleri doğalgazsız kaldı. AGDAŞ yetkilileri zarar gören boru üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
AGDAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yol ve kazı çalışmaları sırasında 1'inci OSB'yi besleyen ana doğalgaz borusuna hasar verilmiştir. Ekiplerimiz olaya müdahale etmiş, çevre güvenliği sağlanmıştır. En yakın sürede hat hasarı giderilerek doğalgaz arzı sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328