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Sakarya'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü öldü
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Bedri Muşta (24), hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükesence Mahallesi'nde meydana geldi....
GÜVENLİK 01.11.2019, 00:41
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Bedri Muşta (24), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükesence Mahallesi'nde meydana geldi. Bedri Muşta yönetimindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklenen Muşta ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muşta, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Bedri Muşta’nın motosikletiyle akraba ziyaretine gittiği öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükesence Mahallesi'nde meydana geldi. Bedri Muşta yönetimindeki motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosiklet ile birlikte metrelerce sürüklenen Muşta ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muşta, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Bedri Muşta’nın motosikletiyle akraba ziyaretine gittiği öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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