Sakarya'da kamu hastanelerindeki tek endokrinoloji uzmanı FETÖ'den gözaltına alındı

SAKARYA'da, sağlık çalışanlarına yönelik 3'üncü FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Sakarya'daki kamu hastanelerinde görev yapan tek endokrinoloji uzmanı Feyzi Gökosmanoğlu da bulunuyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) spruşturması kapsamında Sakarya'daki kamu hastanelerinde görev yaparken açığa alınan, ihraç edilen, görevde olan sağlık çalışanlarına yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazılarının 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtilen sağlıkçıları operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaparken önce ihraç edilen ve tutuklanan Doç.Dr. Mehmet Çölbay'ın ardından Sakarya'daki kamu hastanelerinde görevli tek endokrinoloji uzmanı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Feyzi Gökosmanoğlu kalmıştı. Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu da bu operasyonda FETÖ şüphelisi olarak gözaltına alındı. Sakarya'da sağlık çalışanlarına yönelik daha önce düzenlenen iki büyük operasyonda 11'i doktor 25 sağlık çalışanı tutuklanmıştı.



FOTOĞRAFLI