banner325

Son Dakika

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.  Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Adapazarı ilçesin Keresteciler Sitesi Emirdağ Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Mehmet...

GÜVENLİK 26.08.2019, 09:30
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
SAKARYA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Adapazarı ilçesin Keresteciler Sitesi Emirdağ Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Mehmet K. (54) yönetimindeki 54 TV 867 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Faruk Ç. (21) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet K'nin otomobili savrularak yol kenarındaki trafik işaret tabelasına çarptı. Kazada, iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mehmet K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ağustos 2019
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:55
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 2 2
12. Kayserispor 2 1
13. Galatasaray 2 1
14. Kasımpaşa 2 1
15. Gençlerbirliği 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 1 1
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 1 0
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3