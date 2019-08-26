Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SAKARYA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Adapazarı ilçesin Keresteciler Sitesi Emirdağ Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Mehmet K. (54) yönetimindeki 54 TV 867 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömer Faruk Ç. (21) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mehmet K'nin otomobili savrularak yol kenarındaki trafik işaret tabelasına çarptı. Kazada, iki otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mehmet K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.