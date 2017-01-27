Sakarya'da FETÖ soruşturmasında 16 kişi adliyeye sevk edildi

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 13'ü meslekten ihraç edilen sağlık çalışanı olmak üzere 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya, Bilecik ve Aksaray'da operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen 9'u aile hekimi 13 sağlık çalışanı ve Bylock kullandıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 16 kişi adliyeye sevk edildi.

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