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Sakarya'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü operasyonda 17 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...

Sakarya'da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik üçüncü operasyonda 17 sağlık çalışanı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açığa alınan ve kamudan ihraç edilen sağlıkçılara yönelik üçüncü operasyon gerçekleştirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda aralarında doktor, diş hekimi, ebe, hemşire ve teknisyenlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan bazı kişilerin Bylock kullandığı açıklandı.

 

 

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