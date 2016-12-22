Sakarya'da FETÖ'den gözaltına alınan müteahhit tutuklandı

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan müteahhit Haldun Bilek tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında şehrin tanınmış müteahhitlerinden olan Haldun Bilek, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Haldun Bilek, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, 'FETÖ/PDY üyesi olmak, başkasının hesaplarına işlem yapıldığını beyan etmemek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Haldun Bilek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haldun Bilek ile birlikte gözaltına alınan eşi Ayşe Bilek adli kontrolle serbest bırakılırken, firma çalışanı A.B. ise Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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