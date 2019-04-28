Sakarya'da dehşet; İş ortağını, eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, iş ortağı müteahhit Ahmet Kuzgun’u öldürdükten sonra evine gelerek eşini ve kızını öldürüp ardından da intihar eden İsmail Bozbay ve ailesinin cenazeleri Akyazı ilçesine getirildi. İsmail Bozbay, eşi Aycan ve kızları Serra’nın cenazeleri ağıtlarla karşılanırken, yakınları ayakta durmakta zorlandı. Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sırasında Aycan Bozbay’ın babası Aydın Toy, kızı ve torunu için gözyaşı dökerken, torununun tabutuna sarılarak, “Pembe rengi çok severdi yavrum” dedi. Aydın Toy damadının tabutuna bakarak , “Yazık oldu hepinize, ne gerek vardı” dedi. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Kabakulak Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), ()

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