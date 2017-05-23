Sakarya'da DEAŞ üyesi 8 kişi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Suriye'ye gitme hazırlığında olduğu, terör örgütü adına Sakarya'da faaliyette bulundukları iddia edilen 8 Türk vatandaşı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan 8 kişi cezaevine gönderildi.
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.