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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, ulaşım sistemlerine saldırı hazırlığında olan örgüt yöneticileriyle bağlantısı olduğu belirlendi. Sakarya...

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, ulaşım sistemlerine saldırı hazırlığında olan örgüt yöneticileriyle bağlantısı olduğu belirlendi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, kent genelinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen Iraklı D.A.A., F.H.E.M., A.B.E.A. ve sigara kaçakçılığından da aranan M.A.'yı gözaltına alındı.
Düzenlenen bir diğer operasyonda ise Irak uyruklu M.H.F.E.M. gözaltına alındı. Bu şüphelinin, DEAŞ'ın havacılık, metro ve demir yolu sistemlerine yönelik saldırı planlayan örgüt yöneticileriyle bağlantılı olduğu belirlendi.
Polis, bir başka operasyonda ise Suriye'de şeriat mahkemesinde kadı olarak görev yapan İ.A.'nın Türkiye'ye Hatay sınırından ailesiyle kaçak yollardan giriş yaptığını tespit etti. Serdivan ilçesinde belirlenen adrese baskın yapan ekipler, İ.A.'yı yakaladı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

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