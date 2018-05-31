Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu, 6'sı yabancı uyruklu 20 kişi yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Polis, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında yöneticilerin de olduğu kişileri yakalamak için sabah saatlerinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın yaptı. Örgüte eleman temin eden ve farklı sorumluluklar üstlenen Türkiye uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, ayrıca örgütün 'Suriye yapılanması'nda 'sözde kadı' olan ve 'şeriat mahkemesi başkanlığı' yaptığı belirlenen Suriyeli 1 örgüt üyesi, örgütte 'üst düzey komutan' olduğu belirlenen 1 Suriyeli ve DEAŞ'a Türkiye'den para temin ederek, aktarmakla görevli Suriye ve Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda, örgütle ilişkili çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. 14'ü Türk ve 6'sı yabancı uyruklu toplam 20 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin sabaha karşı yaptığı operasyon ise saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, polisin evlere girmesi ve yapılan arama çalışmaları yer aldı.



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