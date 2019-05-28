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Sakarya'da bıçaklı miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, miras nedeniyle çıkan kavgada Adil Can Mercan (35) ile eniştesi Özgür C. birbirlerine bıçakla saldırdı. Adil Can Mercan yaşamını yitirirken, yaralanan Özgür C. tedaviye alındı. Olay, dün gece, Sapanca Mimar...

Sakarya'da bıçaklı miras kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, miras nedeniyle çıkan kavgada Adil Can Mercan (35) ile eniştesi Özgür C. birbirlerine bıçakla saldırdı. Adil Can Mercan yaşamını yitirirken, yaralanan Özgür C. tedaviye alındı.
Olay, dün gece, Sapanca Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana bulunan evlerde oturan Adil Can Mercan ile eniştesi Özgür C. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Adil Can Mercan ile Özgür C. birbirlerine bıçakla saldırdı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan Adil Can Mercan ile Özgür C., Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası Adil Can Mercan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kocaeli'de bir hastaneye sevk edilen Özgür C.'nin ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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