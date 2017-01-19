Sakarya'da 36 sağlık personeli ve polis adliyeye sevk edildi

SAKARYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 36 sağlık personeli ve polis adliyeye sevk edildi.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya'da Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı hastanelerde çalışan 26 sağlık personelinin örgütle bağlantısı tespit edildi. Aralarında doktor, diş hekimi, hemşire, ebe ve sağlık teknisyenlerinin bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü başka bir soruşturmada gözaltına alınan ancak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sakarya'da görevli 9 polis memuru ve 1 kamu görevlisinin 'ByLock' kullandıklarını tespit edilince 10 kişi için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polis, 10 kişiyi yeniden gözaltına aldı. 26 sağlık çalışanı, 9 polis ve 1 kamu görevlisi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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