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Sakarya'da 2 şrkete kayyum atandı

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan işadamı Ahmet Aygün...

Sakarya'da 2 şrkete kayyum atandı

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan işadamı Ahmet Aygün ve eşine ait iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye mali destek sağladıkları gerekçesiyle yurt dışında bulunan Ahmet Aygün hakkında yakalama kararı çıkarılırken, eşi Mine Aygün ise gözaltına alınmış adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Aygün çiftinin sahibi olduğu iki şirkete Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı. Şirketlerden birinin mobilya, diğerinin ise tekstil ürünleri pazarlama şirketi olduğu belirtildi.

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