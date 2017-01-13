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Şakalayla başlayan kavgada arkadaşını bıçakla öldürdü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, GAP Arena Spor Salonu'nda temizlik görevlisi Mustafa Kaçmaz, şakayla başlayan kavgada birlikte çalıştığı arkadaşı 28 yaşındaki Ömer Cengiz'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olay, sabah...

Şakalayla başlayan kavgada arkadaşını bıçakla öldürdü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, GAP Arena Spor Salonu'nda temizlik görevlisi Mustafa Kaçmaz, şakayla başlayan kavgada birlikte çalıştığı arkadaşı 28 yaşındaki Ömer Cengiz'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Paşabağı Mahallesi'nde bulunan GAP Arena Spor Salonu'nda meydana geldi. Spor salonunda temizlik görevlisi olarak çalışan işçiler Mustafa Kaçmaz ile Ömer Cengiz, aralarında şakalaştı. İddaya göre, şakalaşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında öfkelenen Kaçmaz, ekmek bıçağını Ömer Cengiz'in göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Cengiz, salondakilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Cengiz doktorlarında çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Cengiz'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olay yerinde inceleme yapan polis arkadaşının ölümüne yol açan Kaçmaz'ı spor salonunda gözaltına aldı.

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