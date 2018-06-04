Şakalaştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, ölümüne neden olan çocuk serbest

YALOVA, () - YALOVA'da, şakalaştığı arkadaşı Kerem Karakaya'yı (12) babasına ait pompalı tüfekle başından vurup, ölümüne neden olan F.B. (13), jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılarak, ailesine teslim edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, merkeze bağlı Akköy'de meydana geldi. Babasına ait pompalı tüfeği alan F.B., iddiaya göre, arkadaşı Kerem Karakaya ile oynamak için sürücü kurslarının eğitim alanı bölgesine geldi. Şakalaşma sırasında F.B.'nin elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Karakaya, başından vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Karakaya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karakaya, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kerem Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan F.B., dün savcının talimatıyla serbest bırakılıp, ailesine teslim edildi. Kerem Karakaya'nın cenazesinin ise öğle vakti kılınacak namazın ardından Akköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

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