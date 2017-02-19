Sakal tartışmasında ‘öldüren yumruğa’ ceza artırımı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'daki OYAK Renault Fabrikası'nda, sakalını kesmesi için uyaran amiri 34 yaşındaki Nihat Sevinç'i yumruklayıp ölümüne neden olmaktan yargılanan 23 yaşındaki Fatih Aytemur önce 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesi, 'birden fazla yumruk attığı' gerekçesiyle sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Olay, Bursa'daki OYAK Renault Fabrikası'nda geçen yıl mayıs ayında meydana geldi. Fabrikada 10 yıldır çalışan kaporta bölümü şefi Nihat Sevinç, iddiaya göre, yanında çalışan 1 yıllık işçi Fatih Aytemur'ı, sakalını kesmesi için uyardı. Bu yüzden çıkan kavgada Fatih Aytemur'un yumruk darbeleriyle dengesini yitiren Sevinç yere düşüp komaya girdi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Nihat Sevinç, tedavisi sürerken bir hafta sonra öldü. Evli ve 1 çocuk babası Sevinç'in vasiyeti üzerine ailesi organlarını bağışladı, alınan karaciğeri ve 2 böbreği ile 3 hastaya hayat verdi.

Polis tarafından gözaltına alınan Aytemur, tutuklandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Fatih Aytemur, savunmasında inancı gereği sakal bıraktığını bildirerek, şöyle dedi:

"Fabrikada, benden başka çeşitli amaçlarla sakal bırakanlar var. Kimse kimseye karışmıyor. Ölen şahıs, 3 ay önce bulunduğumuz bölüme şef olarak atandı. 'Üst taraf gibi alt tarafı da uzatıyor musun, seninle görüşeceğiz, sakallarını kes' diyerek benimle uğraşıyordu. Sakalımı kesmeyeceğimi söyledim. Olay günü, vardiyaya yeni başlamıştık. Yine sakalımı kesmemi söyleyince, 'Benimle uğraşmayı bırak, seni şikayet ederim' dedim. Sinirlendi, küfür etti. Kolumdan tutup, yan taraftaki küçük bölmeye itti. Boğuşmaya başladık. Attığım bir yumruğun etkisi ile geri gitti. Parça koyduğumuz arabaya çarptı. Ben ardından yanına gittim. Ayıltmak için 1-2 kez yüzüne vurdum. Sonra ayrılıp bir kişiye, fabrikanın ambulansını araması söyledim. Ardından tekrar gelerek ilk yardım yaptım. Soranlara ise olayı anlattım. Hiçbir yere kaçmadım. Öldürme amacım yoktu."

Mahkeme Fatih Aytemur'u 'cinayet' suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı, ardından 'iyi hal' indirimi yaparak bu cezayı 5 yıl hapse indirip tahliye edilmesine karar verdi.

KARAR BOZULDU, CEZA ARTTI

Öldürülen Nihat Sevinç'in eşi Gülay, annesi Nurten ve babası Özcan Sevinç, avukatları aracılığı ile karara itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine gitti. İstanbul 1'inci Bölge Mahkemesi sanığın olay anında ölen Sevinç'e 'bir kez değil birden fazla yumruk attığı' gerekçesiyle cezayı az bularak kararı bozdu.

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ikinci kez görülen davada, sanık Fatih Aytemur savunmasını tekrarladı. Mahkeme heyeti sanığa bu kez 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın onanması halinde Fatih Aytemur cezaevine girecek.

FOTOĞRAFLI