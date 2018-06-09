Sahur vakti PKK operasyonu: 5 gözaltı

ERZURUM'da sahur vakti terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 ve 2015'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi ile Milletvekili Genel Seçimi sırasında Karayazı ilçesinde vatandaşları açık oy kullanmaları konusunda tehdit eden ve terör örgütü üyeleriyle bağlantıları olduğu belirtilen M.S.A. ile M.G.'nin ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı. Özel harekât timlerinin de destek verdiği 100'e yakın polisle, sahur vakti operasyon düzenlendi. M.S.A. ve M.G., evlerinde gözaltına alındı.Ekipler, kent merkezinde de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK adına paylaşımlarda bulundukları tespit edilen S.İ., E.B. ve B.E.'yi adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.5 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI