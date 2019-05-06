Sahur vakti çıkan yangında yaşlı adam öldü, eşi yaralı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, tek katlı kerpiç evde çıkan yangında Nazmi Boru (91) yaşamını yitirirken, komşuları tarafından son anda yaralı kurtarılan Fatma Boru (85) hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bozdoğan'ın kırsal Örtülü Mahallesi'ndeki Fatma- Nazmi Boru çiftinin tek katlı kerpiç evlerinde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı sanılan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri son anda uyanarak fark eden Fatma Boru, "Yangın var" diye bağırmaya başladı. Sahura uyanan komşuları yaşı kadının feryadını duyarak yardıma koştu. Bir yandan hortum ve kovalarla alevlere müdale eden komşular, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada komşular içerideki yaşlı çiftten Fatma Boru'yu son anda dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar bulunan yaşlı kadın, ambulansla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri su sıkarak yangını yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren iftaiye ekipleri, Nazmi Boru'nun yanmış cesedi ile karşılaştı. Boru'nun cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.