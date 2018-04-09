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Sahte yeşil pasaportla yakalanan YDG üyesi tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sahte yeşil pasaportla Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan TKP/ML gençlik yapılanması Yeni Demokrat Gençlik (YDG) üyesi F.H. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Keşan...

Sahte yeşil pasaportla yakalanan YDG üyesi tutuklandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sahte yeşil pasaportla Yunanistan'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan TKP/ML gençlik yapılanması Yeni Demokrat Gençlik (YDG) üyesi F.H. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Gezi Parkı olaylarına katılan ve mahkemesi süren TKP/ML gençlik yapılanması YDG üyesi F.H.'nin sahte yeşil pasaportla Yunanistan'a kaçacağı ihbarı üzerine harekete geçti. F.H., jandarma tarafından Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan sorgulamasında hakkında 'terör amaçlı örgüte üye olma' ve 'terör amaçlı propaganda yapma' suçlarından kaydı bulunan F.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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