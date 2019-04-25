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Sahte site üzerinden 1 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi

Tolga YANIK/KONYA, ()- KONYA polisi, bazı bankaların sahte internet sitelerini oluşturup, bu siteye giren kullanıcıların kredi kartı bilgilerini kopyalayarak 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeyi çökertti. Manisa'da yakalanan ve çıkarıldıkları...

Sahte site üzerinden 1 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi

Tolga YANIK/KONYA, ()- KONYA polisi, bazı bankaların sahte internet sitelerini oluşturup, bu siteye giren kullanıcıların kredi kartı bilgilerini kopyalayarak 1 milyon liralık vurgun yapan şebekeyi çökertti. Manisa'da yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 5 kişinin, kopyaladıkları kart bilgileriyle, internet üzerinden firmaların 'mail order' formalarını doldurarak alışveriş yaptıkları belirlendi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Konya, Denizli, Kütahya, Burdur, Bursa, Antalya, Balıkesir ve Eskişehir'in aralarında bulunduğu kentlerde, internet üzerinden 20'den fazla kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalayan şebekenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma başlatan polis, şebekenin, bazı bankaların sahte internet sitelerini oluşturup, bu siteye giren kullanıcıların kredi kartı bilgilerini kopyaladığını belirledi. Şebeke üyelerinin kopyaladıkları kart bilgileri ile yine internet üzerinden firmaların 'mail order' formalarını doldurarak alışveriş yapıp, yaklaşık 1 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri tespit edildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Yakup Akgün (39), Necdet Kardaş (38), Erdal Sapan (32), Mehmet Akkoç (28) ve Süleyman Kırım (22) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve depolarında yapılan aramalarda alışverişte kullandıkları 'mail order' formları, başka kişilerin üzerine çıkarılmış kaşeler, firmalardan alınan ayakkabılar, balya makinesi ipi ve tarım malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, firmalar tespit edilip, yetkililere teslim edildi.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Gözaltına alınan şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi. Yapılan teknik çalışmada ise şüphelilerin birbirleriyle konuşurken isim yerine kod ad kullandıkları tespit edildi.
Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, 'nitelikli dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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