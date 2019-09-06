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Sahte rakıya 1 gözaltı
İZMİR'in Menderes ilçesinde sahte rakı ürettiği belirlenen 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekeli Mahallesi'nde yaşayan S.Ö.'nün sahte rakı ürettiğini öğrendi. Dün operasyon...
GÜVENLİK 06.09.2019, 09:20
İZMİR'in Menderes ilçesinde sahte rakı ürettiği belirlenen 1 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekeli Mahallesi'nde yaşayan S.Ö.'nün sahte rakı ürettiğini öğrendi. Dün operasyon yapan ekipler, 11,5 litre sahte rakı ile bir miktar içki aroması ele geçirdi. Yapılan aramada çok sayıda boş rakı şişesi bulunduğu ayrıca etil alkol bidonlarına el konulduğu kaydedildi. Gözaltına alınan S.Ö.'nün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekeli Mahallesi'nde yaşayan S.Ö.'nün sahte rakı ürettiğini öğrendi. Dün operasyon yapan ekipler, 11,5 litre sahte rakı ile bir miktar içki aroması ele geçirdi. Yapılan aramada çok sayıda boş rakı şişesi bulunduğu ayrıca etil alkol bidonlarına el konulduğu kaydedildi. Gözaltına alınan S.Ö.'nün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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