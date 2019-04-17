Sahte rakı içen çiftçi, hayatını kaybetti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çiftçi Durmuş Ertuğrul (63) içtiği sahte rakıdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası çiftçi Durmuş Ertuğrul, evinde rakı içmesinin ardından rahatsızlandı. Ailesinin ihbarıyla eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ertuğrul, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ertuğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ertuğrul'un birkaç gündür arkadaşından aldığı el yapımı rakıyı içtiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre Ertuğrul, rakıdan zehirlenerek hayatını kaybetti ancak kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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