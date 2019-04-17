Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Sahte rakı içen çiftçi, hayatını kaybetti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çiftçi Durmuş Ertuğrul (63) içtiği sahte rakıdan zehirlenerek hayatını kaybetti.  Olay, akşam saatlerinde Karahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası...

Sahte rakı içen çiftçi, hayatını kaybetti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çiftçi Durmuş Ertuğrul (63) içtiği sahte rakıdan zehirlenerek hayatını kaybetti. 
Olay, akşam saatlerinde Karahöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası çiftçi Durmuş Ertuğrul, evinde rakı içmesinin ardından rahatsızlandı. Ailesinin ihbarıyla eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ertuğrul, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ertuğrul, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ertuğrul'un birkaç gündür arkadaşından aldığı el yapımı rakıyı içtiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre Ertuğrul, rakıdan zehirlenerek hayatını kaybetti ancak kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328