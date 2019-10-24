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Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı
NİĞDE'de telefonda kendilerini 'başkomiser' olarak tanıtarak Hüseyin Yılmaz'ı 35 bin 500 TL dolandıran 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne başvuran Hüseyin Yılmaz, telefonda kendisini...
GÜVENLİK 24.10.2019, 18:02
NİĞDE'de telefonda kendilerini 'başkomiser' olarak tanıtarak Hüseyin Yılmaz'ı 35 bin 500 TL dolandıran 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne başvuran Hüseyin Yılmaz, telefonda kendisini başkomiser Yasin Yılmaz olarak tanıtan kişinin, "Adınız kuyumcu hırsızlığına karıştı, şüphelilerce takip edilmektesin" diyerek kendisini 35 bin 500 TL dolandırdığını kaydetti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Niğde'ye 06 AF 3320 plaka araçla geldiklerini ve daha sonra Mersin'e kaçtıklarını tespit etti. Polis ekipleri Mersin'de düzenledikleri operasyonda şüpheliler Halil G. ve Ali E.'yi yakalayarak Niğde'ye götürdü. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul eden şüphelilerin, Eskişehir'de 4 ayrı dolandırıcılık olayına da karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin, Bor ilçesinde gerçekleştirecekleri 45 bin TL'lik dolandırıcılık olayının ise polis ekipleri tarafından engellendiği belirtildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne başvuran Hüseyin Yılmaz, telefonda kendisini başkomiser Yasin Yılmaz olarak tanıtan kişinin, "Adınız kuyumcu hırsızlığına karıştı, şüphelilerce takip edilmektesin" diyerek kendisini 35 bin 500 TL dolandırdığını kaydetti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Niğde'ye 06 AF 3320 plaka araçla geldiklerini ve daha sonra Mersin'e kaçtıklarını tespit etti. Polis ekipleri Mersin'de düzenledikleri operasyonda şüpheliler Halil G. ve Ali E.'yi yakalayarak Niğde'ye götürdü. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul eden şüphelilerin, Eskişehir'de 4 ayrı dolandırıcılık olayına da karıştıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin, Bor ilçesinde gerçekleştirecekleri 45 bin TL'lik dolandırıcılık olayının ise polis ekipleri tarafından engellendiği belirtildi.
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