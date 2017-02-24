Sahte polise, dolandırıcılığa teşebbüsten 4.5 yıl hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() - KAYSERİ'de yalnız yaşayan kadına, kendini polis olarak tanıtıp dolandırmak isteyen Ömer Kaberen, 4 yıl 6 ay hapis, 15 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Aralık'ta Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Gültepe mahallesinde meydana geldi. Gasp ve yaralama suçundan sabıkası bulunan Ömer Kaberen, yalnız yaşayan 78 yaşındaki Döndü Aslan'ı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, telefonla kadına, "Kayseri'de yaşanan bombalı saldırıda eylemciler kimlik bilgilerinizi kullanarak kuyumcu soygunu gerçekleştirdi. Bu nedenle evde bulunan altın ve paraları getirip, parmak izi alacağız" dedi. Telefon görüşmesi sonrası paniğe kapılan yaşlı kadın evdeki, 27 çeyrek altını, bin 500 TL para ve 300 euroyu poşete koyarak yola çıktı. Döndü Aslan yolda karşılaştığı torunu Hakan Aslan'a durumu anlattı. Babaannesinin dolandırıldığını düşünen torunu durumu polise ihbar etti. Polisle iş birliği yapan kadın, para şeklinde kesilen kağıtlarla dolandırıcıların istediği adrese gitti. Poşeti dolandırıcıya verirken, suç üstü yakalanan işsiz Ömer Kabaren tutuklandı.

3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Ömer Kaberen hazır bulundu. Maşa olarak kullanıldığını söyleyen Kaberen, "Ortada bir suç var ancak ben bu suçu işlemedim. Maşa olarak kullanıldım. Kendimi polis olarak tanıtmadım" dedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda kendini polis olarak tanıtıp yaşlı kadını dolandıran sabıkalı dolandırıcı Ömer Kaberen'i 'Dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan 4 yıl 6 ay hapis, 15 bin TL para cezasına mahkum etti.

